Ağrı'da jandarmadan bayramda şehit ailelerine vefa ziyareti

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bayram vesilesiyle Ağrı merkez ve ilçelerinde görevli jandarma personelinin, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini, ailelerini ve kahraman gazileri ziyaret ettiği belirtildi.