Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan kamu görevlileri belirlendi: Özgür Özel sahte evrak göstermiş

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin farklı illerden gerçekleştirilen tapu sorgulamalarıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, resmi sistemler üzerinden usule aykırı şekilde sorgulama yapan kamu görevlileri tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Resmi kayıtlarda dört taşınmaz var

Yapılan incelemelerde, hukuka aykırı gerçekleştirilen sorgulamalarda Akın Gürlek’e ait toplam 4 taşınmaz kaydının bulunduğu belirlendi.

Resmi kayıtlarda yer alan bu veriye rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna “20 tapu” olarak yansıttığı iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.