Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan kamu görevlileri belirlendi: Özgür Özel sahte evrak göstermiş

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin farklı illerden usule aykırı tapu sorgulaması yapan kamu görevlilerinin tespit edildiği öğrenildi. Resmi kayıtlarda 4 taşınmaz bulunmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “20 tapu” iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İddiaların sahte tapu kaydı üretimine dayandığı belirlendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına ilişkin farklı illerden gerçekleştirilen tapu sorgulamalarıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre, resmi sistemler üzerinden usule aykırı şekilde sorgulama yapan kamu görevlileri tespit edildi. Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.
Resmi kayıtlarda dört taşınmaz var
Yapılan incelemelerde, hukuka aykırı gerçekleştirilen sorgulamalarda Akın Gürlek’e ait toplam 4 taşınmaz kaydının bulunduğu belirlendi.
'20 tapu' iddiası gerçek dışı çıktı
Resmi kayıtlarda yer alan bu veriye rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kamuoyuna “20 tapu” olarak yansıttığı iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Sahte tapu kaydı ürettiler
Adalet Bakanı’nın Gürlek’e ait taşınmazları kamuoyuna açıklamasının ardından, muhalefet tarafından “belge” olarak öne sürülen dokümanların resmi tapu kayıtlarıyla örtüşmediği tespit edildi. Söz konusu iddiaların sahte tapu kaydı üretimine dayandırıldığı düşünülüyor.