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Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon lira ceza ve suç duyurusu

Amasra'da denizi kirleten kömür ocağına 1,3 milyon lira ceza ve suç duyurusu

10:454/06/2025, Çarşamba
IHA
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Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Bartın'ın Amasra ilçesinde dere vasıtasıyla denize maden atığı bıraktığı belirlenen kömür ocağına 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı.

Amasra'daki deniz kirliliği haberleri üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere yatağına maden atığı döküldüğünü tespit etti. İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 lira idari ceza uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu.




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