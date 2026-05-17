Ankara’da uyuşturucu operasyonu: İki kişi gözaltına alındı

Ankara ilinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.
Ankara’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 17 Mayıs’ta gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.