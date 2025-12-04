Ayder’de kaya riskine karşı çelik örgülü önlem

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda trafik sorunu çözmek ve konforlu ulaşımı sağlamak içim yürütülen yol çalışmaların yanı sıra yol kenarındaki yamaçlarda yaşanan kaya düşmesi ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor. AFAD koordinasyonunda özel ekipmanlı endüstriyel dağcılar tarafından tırmanılan yamaçlar, çelik ağ örülerek, kaya düşme tehdidinden arındırılıyor. 18 kilometrelik yolda heyelan ve kaya düşme riski olan yamaçlarda endüstriyel dağcılar tarafından çelik örgü ağ geriliyor. Yamaç arazide 10 kişilik ekipler tarafından örülen ağla, taş düşme riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bölgede güvenlik önlemi alarak metrelerce yüksekte sürücüler için güvenli geçiş sağlanması için yürütülen çalışmalar dron kamerasıyla görüntülendi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Şu anda yolumuzu yeniliyor, çok akıllı devasa ve çevreci bir yol yapıyoruz. Bu yollarda sürekli kaya düşmesi her zaman yaşadığımız sıkıntıydı. Aldığımız önlemler sayesinde oluşabilecek kazaları hepsinin önüne geçmiş olacağız. Bizim için önce insan sağlığı. 18 kilometrelik yolun şu anda 10 kilometresi tamamlamış durumdayız. 8 kilometrelik kısmında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

Endüstriyel dağcı Tugay Korkmaz da "Ayder Yaylası'nda devam eden yol inşaatında, yol kenarındaki tepelerden aşağıya gelebilecek riskli kayaları önlemek adına halka panel ve çelik grid işlemlerini bu alanda yapıyoruz. Bu işi 10 kişilik özel bir ekiple sürdürüyoruz. Çok fazla yağmur alan bir coğrafyada kayalarda kış ve yazın oluşan hava sıcaklıkları etkisiyle gevşeme ve patlama yaşanabiliyor. Bu da heyelana müsait bir zemin hazırlıyor. Biz bu zemini elimizden geldiğince yerine sabitlemeye çalışıyoruz. Bizim işin yüzde 50'si cesaret sonrası bilgi birikimiyle oluyor. Karadeniz Bölgesi’nin evladıyız, o nedenle yerden yüksekte olmaya alışığız" diye konuştu.