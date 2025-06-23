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Balıkesir'de arazi aracının devrildiği kazada iş adamı hayatını kaybetti: Eşi ağır yaralı

Balıkesir'de arazi aracının devrildiği kazada iş adamı hayatını kaybetti: Eşi ağır yaralı

10:4723/06/2025, Pazartesi
DHA
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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde arazi aracının duvara çarpıp devrildiği kazada iş insanı Murat Ustalı (36) hayatını kaybetti, eşi Naz Ustalı (33) ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 US 128 plakalı arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ustalı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.


Öte yandan hayatını kaybeden Ustalı'nın MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi olduğu öğrenildi.





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