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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

09:259/07/2025, Çarşamba
AA
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Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.
Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.

Balıkesir'in Kürendere Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor.


Gece karadan çalışma yapan ekipler, sabahın ilk ışıklarında da uçak ve helikopterlerle havadan müdahaleye yeniden başladı.

Yer yer dumanların çıktığı dağlık alandaki yangın bölgesinde, helikopterlerin su aldığı havuzlara takviye de yapılıyor.


Yanan alanın etrafını saran ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışıyor.




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