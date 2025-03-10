Balıkesir'de otomobil refüje ve önündeki araca çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Her iki araç da refüje çıkarak durdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Ok'un hayatını kaybettiği, B.D.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet Ok'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.