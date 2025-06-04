Batman'da attığı çuvalda silah çıkan zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine Ş.S. takibe alındı.

Yapılan incelemede çuval içerisinde kaleşnikof piyade tüfeği ve 2 şarjör ele geçirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 8 şarjör ile 107 fişek bulundu.