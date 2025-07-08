Batman'da eşini ve iki kızını bıçaklayan şahıs yakalandı

Olay, öğle saatlerinde Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. ile eşi G.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A., eşi G.A.'yı ve kavgayı ayırmaya çalışan kızları A.A. (22) ile E.A.'yı (23) bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan İ.A., saklandığı cami tuvaletinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.