Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman'da eşini ve iki kızını bıçaklayan şahıs yakalandı

Batman'da eşini ve iki kızını bıçaklayan şahıs yakalandı

16:108/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Eşini ve iki kızını bıçaklayan şahıs yakalandı
Eşini ve iki kızını bıçaklayan şahıs yakalandı

Batman'da tartıştığı eşi G.A. (49) ile 2 kızını bıçaklayarak yaralayan İ.A. (53), saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Pazaryeri Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. ile eşi G.A. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.A., eşi G.A.'yı ve kavgayı ayırmaya çalışan kızları A.A. (22) ile E.A.'yı (23) bıçakla yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayın ardından kaçan İ.A., saklandığı cami tuvaletinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.


İ.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.




#Batman
#Aile içi şiddet
#Bıçaklama
#Yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri