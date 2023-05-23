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Beş ilde PKK/KCK operasyonu: 28 şüpheli aranıyor

Mersin merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

08:02 . 23/05/2023 Salı
AA
Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı

Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren, sosyal medyadan propaganda yapan ve dernek kurup, cezaevindeki terör hükümlülerine destek veren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.


28 şüphelinin yakalanması için Mersin, Adana, Ankara, İzmir ve Antalya'da baskınlar yapıldı. 28 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

#PKK/KCK operasyonu
#Mersin
#Operasyon
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