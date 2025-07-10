Bu 9 ildeki sürücüler dikkat: Ortalama hız denetimleri başladı

Bugün itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerine başlanacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün itibarıyla 9 ilde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine başlanacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, hız denetimlerine ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas
ve
Van
illerini kapsayan karayollarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ortalama hız denetimlerine 10 Temmuz 2025 (bugün) tarihi itibari ile başlanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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