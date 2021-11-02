Bu Dedeağaç olayı nedir? ​

Ayşe BÖHÜRLER - Mehmet ACET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu İtalya’dan dönüşünde, uçakta gazetecilere zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. G20 Roma Zirvesi’nin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, Roma’da iki gün boyunca “İnsanlar, Gezegen ve Refah” ana teması etrafında verimli toplantılar yapıldığını, yıl boyu gerçekleştirilen çalışmaları gözden geçirdiklerini, küresel ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an klinik deneyleri yapılan TÜRKOVAC aşısı onaylanınca, Türk milletiyle insanlığın da istifadesine sunulacağını söyledi.

SAMİMİ VE YAPICI TOPLANTI

Erdoğan, değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizin genel hatlarını neler oluşturdu? Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair değerlendirmeleriniz nelerdir?” sorusuna Erdoğan, “Sayın Biden ile samimi ve yapıcı havada bir toplantı yaptık. Toplantıda Mevlüt Bey, İbrahim Bey ve Hakan Bey benimle birlikteydiler. Kendisinin yanında da Dışişleri Bakanı ile güvenlik ve istihbarattan sorumlu isimler vardı. Toplantıyı gayet olumlu bir havada devam ettirdik.” yanıtını verdi.

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“Afganistan, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında iş birliğimizi güçlendirmenin yanı sıra özellikle de ekonomik ilişkilerimizi çok daha yoğun bir şekilde devam ettirme kararı aldık.” diyen Erdoğan, bunun için gerekli talimatları verdiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere nzirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

BİDEN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlarına muhataplarıyla çok daha sık görüşmelerini söylediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Böylece inşallah ekonomide ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefimize ulaşırız ve bu yolda yürürüz. NATO ittifakı ve stratejik ortaklık bağlamında atılacak adımları da istişare etme fırsatını bulduk. Hepsinden öte bizim bu F-35 konumuz var. Malum bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yaptığımız bir ödeme var. Bununla ilgili olarak da F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Tam aksine, yine bununla ilgili de Savunma Bakanlarımızın birbiriyle görüşecekleri gibi Dışişleri Bakanlarımız da muhataplarıyla görüşerek inşallah iki ülke ilişkilerini ilgilendiren bu hassas konuyu da neticelendirmeyi umuyoruz. Biden ‘Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum, durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım.’ dedi. Ben de kendisine ‘Bunu başarabileceğinize inanıyorum ve bu konuda şu anda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum’ dedim. İnşallah Savunma Bakanlarımız da birbirleriyle görüşmeleri devam ettirecekler. Bugünkü toplantıya katılan arkadaşlarımızın bu işi yakın markajda tutmasıyla inşallah bunu nihayetlendirirsek, burada iki tane önemli başlığımız olacak, biri tedarik, biri de elimizdeki F-16’ların modernizasyonu. Bunların da o arada inşallah yapılma durumu söz konusu olacak.”

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OPERASYON ZAMANINDA YAPILIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sürecin Türkiye’nin Suriye’deki PKK/YPG’ye operasyon ihtimalini nasıl etkileyeceği yönündeki soruya karşılık şunları kaydetti:

“Operasyonun yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atılmaz. Bir defa terör örgütleriyle olan mücadelemizden bizim asla sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Eğer karşımızda bir terör örgütü olan PKK/PYD-YPG varsa, ne gerekiyorsa biz bunu yaparız. Bundan da taviz vermeyiz.”

ONLAR VARSA TÜRKİYE KATILMAZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmelerinin nasıl bir atmosferde geçtiği, hangi konular üzerinde durulduğuna ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine Erdoğan, görüşmelerinde 5-6 ana başlık bulunduğunu belirtti. Bu başlıkların merkezinde Libya’nın yer aldığına işaret eden Erdoğan, Macron’un Libya ile ilgili Berlin Konferansı’nın bir benzerini Paris’te yapmak istediğini ancak Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum kesimi’nin katıldığı toplantıya Türkiye’nin katılmayacağını söylediğini kaydetti.

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DÜNYA Erdoğan Biden görüşmesi dünya basınında: Olumlu atmosfere vurgu

DEDEAĞAÇ BİZİ RAHATSIZ EDER

Yunanistan’ın, Fransa ile yaptığı anlaşma uyarınca Rafale uçak ve fırkateynler aldığı, olası çatışma durumunda belli açılardan Fransa’nın

Yunanistan ile beraber hareket etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdikleri belirtilerek, “Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege’deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?” şeklindeki bir soruyu ise Erdoğan, “Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki; bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de ‘Onların parası var’ dedi. Dedim ki; bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum. ‘Paraları var’ dedi. Her şey para! Tabii bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.” şeklinde yanıtladı.

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G20’de yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca ABD, Fransa, Endonezya, Almanya, İtalya ve Hollanda ile AB liderleriyle ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müstakbel Almanya Başbakanı’nı nasıl buldunuz? Türkiye’nin önemi konusunda bilgilendirilmiş mi?” şeklindeki soruya, “Bana göre sempatik biri” cevabını verdi.

İş birliği ihtiyaç değil zorunluluk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası’na gönderdiği video mesajda, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyinin birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi’nde dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir” dedi.

Şehit ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin ailesine taziye mesajı gönderdi.