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Çopuroğlu'ndan, en yaşlı AK Parti üyesine Anneler Günü sürprizi

Çopuroğlu'ndan, en yaşlı AK Parti üyesine Anneler Günü sürprizi

17:0611/05/2025, Pazar
IHA
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; Anneler Günü dolayısıyla partinin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda'yı evinde ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; Anneler Günü dolayısıyla partinin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda'yı evinde ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu; Anneler Günü dolayısıyla partinin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda'yı evinde ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Dulda'nın misafirperverliği ve içten sohbeti duygu dolu anlara sahne oldu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çopuroğlu, anneliğin kutsal bir makam olduğunu vurgulayarak; "Hatice teyzemizin güçlü duruşu, inancı ve vefası bize anneliğin ne kadar yüce bir mertebe olduğunu bir kez daha hatırlattı. Annelerimiz, sevgileriyle sadece aileyi değil, bir milleti de ayakta tutan değerlerdir" ifadelerini kullandı. Şehit annelerine de özel olarak değinen Çopuroğlu; "Evlatlarını vatan uğruna toprağa vermiş tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, vakur duruşları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların duası ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür" dedi.


Milletvekili Çopuroğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerle kutlayarak sözlerini tamamladı.



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