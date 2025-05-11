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Örümcek adamın iyilik mesaisi anneler gününde de devam etti

Örümcek adamın iyilik mesaisi anneler gününde de devam etti

17:0111/05/2025, الأحد
AA
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Türk Kızılay, Sincan Kaymakamlığı ve Sincan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Sincan Anadolu Lisesi yöneticileri ,öğretmenleri, öğrencileri ,mezunları işbirliğinde kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi. Okulun 11. sınıfında eğitim gören Selim Yıldız, ''Örümcek Adam'' kostümü giyerek etkinliğe destek oldu.

Yıldız, yaptığı açıklamada daha önce kan kanseri hastası bir çocuğun kan ihtiyacı durumuna şahit olduğunu ve bu olaydan etkilenerek kan bağışının önemini herkese aktarmak amacıyla etkinlikte görev aldığını ifade etti.



#Örümcek Adam
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