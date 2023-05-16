Cumhur 6 bölgede birinci

Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanını ve Meclis’ini seçtiği 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 7 bölgenin çoğunluğunda liderliği kimseye bırakmadı. Erdoğan 4 bölgede ipi göğüslerken, Cumhur İttifakı 7 bölgenin 6’sında birinci oldu.

KARADENİZ’DE SÜRPRİZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz’de tüm illerde ipi göğüsledi. Erdoğan, en yüksek oyu aldığı Bayburt’ta yüzde 78,9’a ulaştı. Burada 7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 15,4 oya ulaşabildi. Erdoğan, Gümüşhane’de yüzde 74,4 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 19,9’da kaldı. Erdoğan, Trabzon’da yüzde 65,3 alırken burada iddialı olduğunu açıklayan Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 28,3 alabildi. Erdoğan memleketi Rize’de yüzde 72,8 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 22’de kaldı.

İÇ ANADOLU’DA YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan İç Anadolu Bölgesi’ndeki 13 ilden 11’inde yüzde 50’nin üzerinde oy alarak bölgedeki ağırlığını korudu. Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölge yoğun seçmen nüfusu ile dikkat çekiyor. Erdoğan İç Anadolu Bölgesi’nde sadece Ankara ve Eskişehir’de birinci çıkamazken, diğer illerde liderliğini korudu. Erdoğan, bölgede en fazla oyu yüzde 72,7 ile Yozgat’tan alırken, Kılıçdaroğlu söz konusu ilde yüzde 21,3 oranında oy alabildi. Erdoğan Çankırı ve Aksaray’da da yüzde 70’in üzerinde oy aldı.

MARMARA’DA LİDER SAKARYA

Marmara Bölgesi’nde Erdoğan yüzde 47,6 oranında oy alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci oldu. Erdoğan, Marmara’da en yüksek oyu yüzde 64,7 ile Sakarya’da aldı. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Sakarya yüzde 27,9’da aldı.

KILIÇDAROĞLU HDP SAYESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50,4 ile Doğu Anadolu’da da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci çıkan lider oldu. Erdoğan, en fazla oyu yüzde 69,4’le depremden etkilenen illerden Malatya’da aldı. Depremin etkilediği bir diğer il olan Elazığ’da yüzde 67,2 oy alırken, deprem bölgesi için türlü vaatlerde bulunan Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu Elazığ’da yüzde 28,2 oy aldı. Kılıçdaroğlu, HDP’nin güçlü olduğu Tunceli, Ağrı, Muş, Van ve Hakkari’de sandıktan birinci çıkan isim oldu. Kılıçdaroğlu bölgede en yüksek oyunu yüzde 80,3 ile memleketi Tunceli’de aldı. Güney Doğu illerinde ise Yeşil Sol Parti etkisi oldu. Aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayan Yeşil Sol Parti’nin oyları bölgede yine etkili oldu. Bölgede Kılıçdaroğlu yüzde 50,3 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 46,8 oranında oy aldı. Güneydoğu’da deprem bölgesi illerinden Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis’te birinci olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

İÇ EGE’DE YÜZDE 60

Ege Bölgesi’nde sonuç yine değişmedi. CHP’nin güçlü olduğu bölgelerden biri olan Ege’de Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40 oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 54 oy aldı. Erdoğan iç Ege’de bulunan Afyonkarahisar ve Uşak’ta yüzde 60’ın üzerine çıktı.

AKDENİZ EŞİT PAYLAŞILDI

Akdeniz’de Erdoğan ve Kılıçdaroğlu şehirleri eşit paylaştı. Her iki lider de 4’er ilde birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Burdur, Isparta ile deprem illerinden Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta birinci oldu. Erdoğan bu illerden Kahramanmaraş’ta yüzde 71,9, Osmaniye’de ise yüzde 62,3 oy aldı. Kılıçdaroğlu ise Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’da birinci çıktı.

İTTİFAKLARDA CUMHUR YENDİ

Cumhur İttifakı Karadeniz’de yüzde 62,9, İç Anadolu’da yüzde 56,5, Doğu Anadolu’da yüzde 49,1, Marmara’da yüzde 47,5, Akdeniz’de yüzde 47,2, Güneydoğu Anadolu’da yüzde 45,1 oy alırken Ege’de ise yüzde 29,8’de kalarak ikinci oldu. Millet İttifakı Ege’de yüzde 47,3, Akdeniz’de yüzde 38,8, Marmara’da yüzde 38, İç Anadolu’da yüzde 35,4, Karadeniz’de yüzde 31,8, Doğu Anadolu’da yüzde 17,4, Güneydoğu’da yüzde 15,1, oranında oy aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı ise Güneydoğu’da yüzde 35, Doğu Anadolu’da ise yüzde 28,7 oy aldı.











