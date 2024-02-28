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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fabrika açılış töreninde önemli mesajlar: Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde katıldı. Erdoğan, "Türkiye'de yatırım ve ihracat büyüyor. Verdiğimiz her sözü yerine getirmek için var gücümüzle çalıştık. Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir" dedi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefini tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edeceğini belirtti.

15:59 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:19 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni’nde konuştu.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, işçiler ve misafirlerimiz sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir. Kütahya'da üretilen bu seramikler 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye yatırım ve ihracatla büyüyor. Sorunlarımızı büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.


Savunma sanayinden seramik sektörüne kadar ülkemizi dünyanın önde gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlığının bir işaretidir.


2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçmiş, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerinde yatanlardan değiliz. Millete verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.


Fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrarını ve tekrarını bekliyoruz. Bu eserleri ülkemize kazandıran Nafi Güral kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Kütahya
#AK Parti
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