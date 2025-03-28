Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine'deki camii açılışında Albayrak Grubu'na özel teşekkür: Kardeşliğimizin nişanesi olacak

2023 yılında temelini attığımız camimizin tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda camiler taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik.