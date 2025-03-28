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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine'deki camii açılışında Albayrak Grubu'na özel teşekkür: Kardeşliğimizin nişanesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine'deki camii açılışında Albayrak Grubu'na özel teşekkür: Kardeşliğimizin nişanesi olacak

15:3428/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin" Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin" Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile katıldığı "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin" Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine'de inşa edilen caminin yapımında emeği geçen Albayrak Grubu ve tüm çalışanlara teşekkür etti. Erdoğan, "Bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır" dedi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gine'deki camii açılışında Albayrak Grubu'na özel teşekkür: Kardeşliğimizin nişanesi olacak
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28 Mart, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2023 yılında temelini attığımız camimizin tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda camiler taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik.

Gine'deki Recep Tayyip Erdoğan Camii.

Albayrak Grubuna teşekkür

Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezanların Gine'de atan kalplere huzur vermesini, kardeşliğimizi daha da artırmasını ümit ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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#Recep Tayyip Erdoğan

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