Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde yer alan Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen polis memurları Özgür Barçın (40) ile Resul Barutcu’nun (26) cenazeleri düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Bomba İmha Uzmanı Özgür Barçın (40) için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Sincan Cimşit Mezarlığı’na defnedildi. Necibe ve Mücahit Barçın çiftinin tek oğlu Özgür Barçın’ın eşi ve 3 çocuğu, cenazede büyük üzüntü yaşadı. Şehidin en küçük çocuğu Özgürcan (5) babasının tabutu başında asker selamı verdi.

Şehit Özgür Barçın.

Şehit Resul Barutcu.

DİMDİK DURACAĞIZ

Baba Mücahit Barçın da “Dimdik ayakta duracağız. Bunların yüzlerini güldürmeyeceğiz” dedi. Törenin ardından şehidin cenazesi, Sincan ilçesindeki baba evine götürüldü. Komşularından da şehit için helallik alınmasının ardından, şehidin cenazesi Sincan’daki Cimşit Polis Şehitliği’nde defnedildi. Şehidin ailesi ve yakınlarının gözyaşı döktüğü cenaze töreninde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Organel Arif Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILIP AĞLADI

Şehit Resul Barutcu’nun (26) cenazesi de memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Evli ve 2 yaşında bir çocuk babası Barutcu’nun cenazesi, helallik için Gebeli Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Şehidin annesi Döndü, babası Remzi ve eşi Öznur Barutcu uzun süre gözyaşı döktü.Barutçu’nun babası, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Barutcu’nun cenazesi, kılınan namazın ardından Osmaniye Şehitliği’nde toprağa verildi.

ŞIRNAK ŞEHİTLERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak Uludere kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk (26) ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak’ın (25) cenazeleri, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Şehit Öztürk’ün cenazesi Balıkesir Gönen’de, şehit Koçak’ın naaşı da memleketi Van’ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

ŞEHİDİ ÜNİFORMAYLA UĞURLADI