Gündem Diyanetten İslamoğluna edep uyarısı
ANKARA

Diyanet’ten İslamoğlu’na edep uyarısı

Hazreti Hatice validemiz için kötü sözler sarf eden Mustafa İslamoğlu’na, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sert tepki geldi: “Hatice validemizin asaleti, iffeti ve saygınlığı ile yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendidir. Herkes İslam’ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam’ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa İslamoğlu
Mustafa İslamoğlu

Hz. Hatice validemiz için kötü sözler sarf eden Mustafa İslamoğlu’na, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sert tepki geldi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edildi Hatice validemizin asaleti, iffeti ve saygınlığı ile yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi.

Ali Erbaş

FEDAKARLIĞIN VE İFFETİN SEMBOLÜ

Hazreti Hatice’nin İslam’ın zor ve sıkıntılı geçen ilk yıllarında daima Hazreti Muhammed’in (SAV) yanında olduğu ve yürekli bir hanım olarak bütün imkanlarıyla onu desteklediği kaydedildi. Açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: “Hazreti Hatice, aile olmanın şeref ve sorumluluğunu omuzlamış muazzez bir isimdir. Müminlerin annesi olarak tarihimiz boyunca bütün Müslümanlar tarafından büyük bir saygı, hürmet, muhabbet ve minnetle anılmıştır. Dolayısıyla amacı, niyeti, bağlamı ne olursa olsun, iffet ve fedakarlığın sembol ismi, mümin yüreklerin ortak sevgisi, Peygamberimiz’in her daim övgüyle andığı eşi Hazreti Hatice validemize dair beyan ve yaklaşımlarda en küçük bir nezaketsizlik, dikkatsizlik yapılamaz. Onun Peygamber Efendimiz’le evliliğinden önceki ve sonraki hayatı, şahsiyeti ve hatırası hakkında özensiz ve saygısızca konuşulamaz. Bu bağlamda herkes, gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermek, kullandığı kelimelere dikkat etmek, İslam’ın örnek şahsiyetlerinden bahsederken daha dikkatli olmak ve İslam’ın edep ve nezaketine uygun davranmak zorundadır”

GEREKEN İŞLEMLER YAPILACAK

  • “Herhangi bir meselede tepki vermenin ve kanaat belirtmenin en temel ilmi ve ahlaki prensibinin, “konu bütünlüğü içinde ele almak ve objektif bir yaklaşımla doğru anlamak” olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Doğruya ulaşma ve hakikati muhafaza etme adına eleştiriyi önemli bir değer kabul eden İslam düşüncesi, eleştiri ahlakını da eleştirinin kendisi kadar önemli görmüştür. Dolayısıyla eleştiri adına, hakaret içeren ifadeler, kaba ve çirkin cümleler asla yüce dinimiz İslam’ın ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İslam’ın ilke ve değerleri, örnek şahsiyetlerin güzide ahlakı, müminlerin annelerinin asil hayatları edep dışı ifadelerle hem anlatılamaz hem de savunulamaz. Bu bağlamda nezaket ve eleştiri sınırlarını aşarak kaba ve yakışıksız ifadelerde bulunan Başkanlığımız mensuplarıyla ilgili de gereken işlemler yapılacaktır.” Açıklamada İslam’ın ilkeleri ve sembol şahsiyetleriyle ilgili konuşurken ve söz konusu değerleri savunurken hürmetli, dikkatli ve özenli hareket edilmesinin herkes için göz ardı edilemez önemli bir sorumluluk olduğu da hatırlatıldı.

Mustafa İslamoğlu saçmaladı
OYNAT 00:39
Mustafa İslamoğlu saçmaladı
Mustafa İslamoğlu, İstanbul Akabe Vakfı'nda 4 Ağustos Cuma günü 'tehlikenin farkında mısınız?' başlıklı verdiği hutbede skandal ifadeler kullandı. Peygamber Efendimizin 'hacamat yaptırma' sünnetini hedef alan İslamoğlu, bu sünnete uyanlara 'ananızı da öldürün o zaman' tavsiyesinde bulundu. İslamoğlu'nun açıklaması şöyle: "Resulullah hacamat yaptırmış olabilir. O yaptırdı diye hacamat olan arkadaş... O yetim idi, ananı öldürsene. Niye bu sünneti işlemiyorsun. Yetim olmak sünnet. Ananı kaybet, babanı kaybet, komik oluyor."



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