Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Diyarbakır'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu

Diyarbakır'da sulama havuzuna giren kişi boğuldu

11:1527/06/2025, Cuma
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Foto: AA
Foto: AA

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde sulama amaçlı kullanılan havuza giren kişi boğuldu. Kayayolu Mahallesi'nde 28 yaşındaki Rojhat Polat, sulama amaçlı kullanılan havuza girdi.

Polat'ı havuzda hareketsiz gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce havuzdan çıkarılan Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

#Diyarbakır
#havuz
#ölü
#Sur İlçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik ve Temel Eğitim sınav sonuç tarihi