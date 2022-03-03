Doğulu öğrenciler pis temiz öğrenci istiyorum demişi: Öğretmenin sözleşmesi askıya alındı

Hafize Dal isimli sosyal medya kullanıcısı bir öğretmen, Muş'un Bulanık ilçesinde yaptığı göreve yönelik ifadelerini Tweet attı.

Doğulu öğrencilerin pis olduğunu ima eden öğretmen, temiz çocuklarla ders yapmak istediğini yazdı.

4 sene boyunca Doğu görevi yaparak Muş'a mahkum edilmek istemediğini söyleyen öğretmen için Muş Valiliği işlem başlattı.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesini tedbiren askıya aldı.

İDARİ TAHKİKAT

Valilikten yapılan açıklamada, "Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır." denildi.