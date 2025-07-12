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Ekmek arası uyuşturucu

Ekmek arası uyuşturucu

10:3712/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
IHA
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Balıkesir'de ekmek arası uyuşturucu yakalandı.
Balıkesir'de ekmek arası uyuşturucu yakalandı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, durdurduğu araçta narkotik köpeği Dangal ile birlikte arama yaptı. Dangal'ın tepki vermesi üzerine aracı didik didik eden ekipler, ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aldığı ihbarı değerlendiren Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir'e şehir dışından gelen bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği Dangal ile birlikte araçta yapan ekipler,


Dangal'ın tepki vermesi üzerine aracı didik didik aradı. Araba içinde bulunan ekmeği inceleyen ekipler bingo yaptı. Ekmek arasına gizlenmiş 30 gram metamfetamin yakalayan ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

#Balıkesir
#narkotik
#uyuşturucu
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