Erciyes’te çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti
Erciyes Dağı’nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yamaçtan kopan kar kütlesinin altında bulunan Kanadalı turist Micheal Kreeft hayatını kaybederken diğer iki kişi kurtarıldı.
Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.
Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.