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Erciyes’te çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti

Erciyes Dağı’nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yamaçtan kopan kar kütlesinin altında bulunan Kanadalı turist Micheal Kreeft hayatını kaybederken diğer iki kişi kurtarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Erciyes’te çığ düştü: Bir turist hayatını kaybetti
Erciyes'te yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kalan Kanadalı turist öldü

Gaziantep'ten 2 arkadaşı ile Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Kanadalı Micheal Kreeft (45), kayak yaptığı sırada Çobanini kamp yeri yakınlarında pist dışında bir bölgede yamaçtan kopan kar kütlesinin altında kaldı.

Kreef'tin kar altında kalmaktan son anda kurtulan arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kreeft'in cansız bedenine ulaştı.

Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu
GÜNDEM
Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu

112 personeli 30 saniye ile çığ altında kalmaktan kurtuldu
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Batman’ın Sason ilçesi 3 bin rakamlı Mereto dağı eteklerinde yolda 6 saat karda mahsur kalan 112 sağlık ekiplerinin imdatlarına İl Özel idare bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri yetişti.
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Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden karla mücadele ekibi, önce 3 kişilik sağlık personelinin içinde bulunduğu ambulans sıkıştığı yoldan kurtardı.
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112 Sağlık personeli ekibi mahsur kaldığı zor anlarını İhlas haber ajansı muhabirine anlattılar.
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112 Sağlık personeli ekibi “Zorlu bir yolcuğumuz geçti. Nerden bakarsanız 7 saate yakın bir zaman içerinde zorlu bir bekleyişimiz oldu.
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İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla çığ bölgesinde kurtulduk. Hasta kurtarmaya giderken seyir halindeydik. Çığın 30 saniye ile altında kalmaktan kurtulduk.
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Geri dönüş yapmak istedik bir çığ daha dönüş yoluna geldiği için devam edemedik. Yaklaşık metre yüksekliğinde barikat oluştu önümüze devam edemedik ve 112 ile Özel İdare ekipleri ile görüştükten sonra yolu açıp bizi kurtardılar” dedi.
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112 personeli 30 saniye ile çığ altında kalmaktan kurtuldu
Batman'ın Sason ilçesi Yürekli köyünde hasta kurtarmaya giden 112 sağlık ekibi personeli çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu
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Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
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Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde kar temizleme çalışması yapan kara yollarına ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.
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Operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, iş makinesinin büyük bir bölümü çığın altında kaldı.
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Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi.
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Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan operatör Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.
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Kar yağışı ile birlikte bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
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Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar temizlemesi yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.


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