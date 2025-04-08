Eskişehir'de kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bir ikamette hırsızlık olayı gerçekleştirildi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli ile olayda kullanılan araç tespit edildi. Aracın ekiplerce takip edildiği esnada, şahıs Tepebaşı İlçesi'ndeki bir tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken suçüstü yakalandı.