Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir'de kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

17:258/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Eskişehir'de kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Eskişehir'de kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Eskişehir'de bir ikametten hırsızlık yapan şahıs, tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bir ikamette hırsızlık olayı gerçekleştirildi. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheli ile olayda kullanılan araç tespit edildi. Aracın ekiplerce takip edildiği esnada, şahıs Tepebaşı İlçesi'ndeki bir tarlada sulama motorundan akaryakıt çalarken suçüstü yakalandı.


Şahsın 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı

İkametten çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Bahse konu şahsın ‘Hırsızlık', ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Hükümlü' ve ‘Tutuklunun Kaçması' suçlarından kesinleşmiş 20 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri işlemleri tamamlanan şahsın adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.




#Eskişehir
#Hırsızlık
#Hapis cezası
#Suçüstü
#Yakalandı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÇAYKUR ilkbahar döneminde 1500 mevsimlik işçi alımı yapacak