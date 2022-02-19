Evinin çatısına kurdu: Elektrik faturasını en aza indiriyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde solar şirketi sahibi Osman Sunal, evinin çatısına kurduğu güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğini üretmeye başladı.

FATURAYI EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYOR



Osman Sunal, elektrik fiyatlarının yükselmesinin ardından güneş enerjisiyle elektrik üreterek, evdeki elektrik faturasını en az indirmeyi veya tamamen karşılamayı hedeflediğini belirtti.



Sistemin uzaktan erişimle anlık üretim, tüketim değerlerinin takip edilebildiğini söyleyen Sunal, 2 bin Watt panel gücüyle, bir dairenin elektrik ihtiyacını karşılanabileceğini ifade ederek, böylelikle çevreye de katkı sağlandığını vurguladı.