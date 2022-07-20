Gündem Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti
MUŞ

Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor: Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

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Haber Merkezi AA
Evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor: Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemine devam etti
Muşlu aileler HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

"ÇOCUKLARIMIZI ALANA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

Aileler, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, HDP'nin önünde başlattıkları eylemlerini çocuklarına kavuşuncaya kadar sürdüreceklerini söyledi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini dile getiren Özcan, "HDP çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Bu Kürt davası değil. Çocuğumu istiyorum, alıncaya kadar eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

"ORADA BİR YUVANIZ YOK"

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Özcan, "Çocuklar sesimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Orada bir yuvanız yok." dedi.

  • Anne Gülbahar Teker ise HDP önünde beklemeye devam edeceklerini dile getirerek, "Çocuklarımıza sesleniyorum, herkes gelsin teslim olsun. Yaklaşık 2 senedir Diyarbakır'da, burada sizi bekliyoruz. Ben hastayım, kimse yok bize sahip çıksın. Gel bize sahip çık. Seni bekliyorum. Bayram bize zehir oldu. Çocuklarımız dağda ölmesin. Gelsin teslim olsunlar. Yeter artık." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
OYNAT 00:24
Evlat nöbetindeki anneden oğluna 'teslim ol' çağrısı: Orası senin yerin değil
Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Yıllardır oğluna hasret kaldığını belirten Saadet Ödümlü, 'Allah rızası için çık gel artık. Orası senin yerin değil. Artık yeter. 9 yıldır seni kandırdılar, kaç gel devlete teslim ol.' dedi.
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