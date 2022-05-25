Evlat nöbetindeki aileler beş askerin şehit olmasıyla büyük üzüntü yaşadı

Kente çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığı iddiasıyla sorumlu tuttukları HDP’nin il binası önünde nöbetini sürdüren 35 aile, 58 haftadır evlatlarının yolunu gözlüyor.

Her hafta çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu'nda görev alan askerlere destek mesajı verdi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada beş askerin şehit olmasıyla büyük üzüntü yaşayan aileler, taziye dileğinde bulundu.

2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Ersin için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan, “Biz aileler, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Pençe- Kilit Operasyonu'nda beş evladımız şehit oldu. Aile ve akrabalarına başsağlığı diliyoruz. Onlar da bizim ciğerimiz. Onlar da bizim evlatlarımız. Yaralı askerlerimizi de hayırlı şifalar dileriz. Allah bütün yaralı askerlerimize, hayırlı şifalar versin. Biz sadece evlatlarımız için buradayız. Onlar da bizim evlatlarımız. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön gel. Yeter anneler ağladı. Dönün yavrum, yolunuz yol değil. Dönüp gelin, teslim olun. Allah HDP’nin, PKK’nın belasını versin. Bu çektiğimiz acı, onların içine dolsun" dedi.

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GÜNDEM Evlat nöbetindeki anneden HDP’ye: Davaları için kendi çocuklarını göndersinler