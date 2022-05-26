Gündem Göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu 18 gözaltı var
MUŞ

Göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu: 18 gözaltı var

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Muş merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Göçmen kaçakçılarına yönelik şafak operasyonu: 18 gözaltı var
Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, uyuşturucu ve asayiş olaylarının yanı sıra göçmen kaçakçılarına da geçit vermiyor.

235 personelin katılımıyla Muş merkezli Bitlis, Bingöl, Van, Batman ve Elazığ’da 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adresler ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof ile 1 pompalı tüfek ele geçirilirken, kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen 9 araca ise el konuldu.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Oğlunun arandığını duyan kadın, ‘Cezaevine girse de kurtulsak’ diye polislere yakındı
FOTOĞRAF 19
Title
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye basıldı.
Title
Sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon gerçekleştirildi.
Title
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler operasyon saatinin gelmesiyle harekete geçti.
Title
Özel harekat timlerinin desteğiyle çok sayıda adrese baskın yapıldı. Mehmet E. Ve Aykut Z.’nin liderliğini yaptığı Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar’da yağma, gasp, yaralama, uyuşturucu ticareti ve zorla fuhuş yaptırmak gibi olaylara karışan örgüte ve bu örgüte silahları temin eden başka bir örgüte yönelik yapılan operasyonda 74 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.
Title
Operasyon Fatih, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar’da yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Title
Fatih’de silah temin etmekle suçlanan örgüte yönelik yapılan operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan bir kişinin evine baskın yapıldı.
Title
Polisin eve girmesi üzerine, aranan şüphelinin annesi oğlu ile görüşmediğini söyleyerek, “İnşallah ceza evlerinde çok para diye inleyecek. Allaha havale ettim. Bırakırmıyım ben gözümün yaşını yedim bu evde” diyerek oğluna sitem etti.
Title
Evde olmadığı anlaşılan şüpheli şahsın yakalanması için polis, o sırada evde bulunan şüpheli şahsın babasına telefonla arattırarak nerede olduğunu öğrendi. Şüphelinin dükkanını belirleyen polisler hemen harekete geçti. İlk gidilen dükkanda olmadığı belirlenen şüphelinin başka bir dükkanda olabileceği öğrenildi. İkinci dükkana giren polisler hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü
Title
Operasyon kapsamında Esenyurt’ta belirlenen ve bir süre takip edilen Eda K. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası evde yapılan aramalarda; kubar, metamfetamin, afyonsakızı, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Title
Operasyon kapsamında Esenyurt’ta belirlenen ve bir süre takip edilen Eda K. isimli şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası evde yapılan aramalarda; kubar, metamfetamin, afyonsakızı, esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Oğlunun arandığını duyan kadın, ‘Cezaevine girse de kurtulsak’ diye polislere yakındı
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütü ve bu örgüte silah temin eden başka bir örgüte yönelik operasyon düzenledi. 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği operasyonda oğlunun arandığını öğrenen kadın, 'Yine ne yaptı, cezaevine girse de kurtulsak' diyerek yakındı.

Otobüs çarparak 20 metre sürükledi: Olay yerine gelen abisi sinir krizi geçirdi
FOTOĞRAF 16
Title
Kaza, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Necati Karanfil(60) yönetimindeki 16 M 06086 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyreden fiziki engelli sürücü Musa Karış yönetimindeki treeportere çarptı.
Title
. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ile treeporter arasına sıkışan Musa Karış yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Title
Kazayı gören vatandaşlar Karış’ı sıkıştığı yerden kurtarmak için müdahale ederken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Musa Karış İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından yaralının kardeşi olduğu öğrenilen Mehmet Karış, olay yerine geldi.
Title
Mehmet Karış, abisi Musa Karış’ın aracının başında sinir krizi geçirdi.
Title
Kardeşinin durumunu polis ekiplerine soran Mehmet Karış “Kim vurdu ona, kim?” diyerek ağladı.
Title
Abisinin hastaneye kaldırıldığını ve durumun iyi olduğunu söyleyen polis ekipleri Mehmet Karış’ı güçlükle sakinleştirdi.
Title
Tedavi altına alınan Musa Karış’ın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Title
Otobüs sürücüsü Necati Karanfil ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Otobüs çarparak 20 metre sürükledi: Olay yerine gelen abisi sinir krizi geçirdi
Bursa'da otobüsün treeporter olarak bilinen üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, treeporter ile otobüsün arasına sıkışarak yaklaşık 20 metre sürüklenen engelli sürücü Musa Karış(51) ağır yaralandı.

Kayınpederinin evini basan damat ve babasına öldüresiye dayak
FOTOĞRAF 19
Title
Olay, saat 21.00 sıralarında, Yeniimaret Mahallesi Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi.
Title
Özgür Civanım’ın ismi öğrenilemeyen eşi, çıkan tartışmanın ardından bir süre önce evi terk edip babası Mehmet Özdemir’in evine gitti.
Title
Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. Özgür Civanım, bugün babası Mehmet Civanım ile birlikte yanlarına aldıkları av tüfeğiyle aynı mahallede oturan kayınpederinin evini bastı.
Title
Taraflar arasında tartışma çıktı. Mehmet Civanım, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı.
Title
Şans eseri yaralanan olmazken, Özdemir'in yakınları ve komşuları Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım'a saldırdı.
Title
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
Baba ve oğlu, kalabalığın elinden güçlükle alındı. Bu sırada 2 polis memuru da arbedede hafif yaralandı.
Title
Yaralı baba- oğul ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis memurlarına ise olay yerinde ayakta müdahale edildi. Polis, olay sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.
Title
İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alındı.
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Title
Silahla kayınpederinin evini basan damat ve babasına meydan dayağı
Kayınpederinin evini basan damat ve babasına öldüresiye dayak
Edirne'de evi terk eden eşinin sığındığı kayınpederi Mehmet Özdemir'in evini tüfekle basan Özgür Civanım ile babası Mehmet Civanım, çıkan kavgada tekme tokat dövüldü. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan baba- oğlu, hastanede tedaviye alındı.


Ölüm ejderhası keşfedildi

Ölüm ejderhası keşfedildi

​Bugüne kadar uçan en büyük sürüngen.
Antik yol göründü

Antik yol göründü

Maldivler'i aratmayan 'Çarpanak' yarımadaya dönüşüyor.
Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu

​Yalan ve iftirada sınır yok.

​3600 ek gösterge çalışması tamam, detaylar belli oldu.

​Oğlunun arandığını duyan kadın polislere yakındı.

Uzmanlar sırrını çözmek için uğraşıyor.

​Rusya ve ABD Türkiye'nin ardından geliyor.

​İBB, Taksim Metrosu'nda İstanbul'un fethini anlatan panolara tahammül edemedi.

​Hedefte 30 suç örgütü ve grubu yer alıyor.

​George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti.

​Kira fiyatlarındaki fahiş artış ev sahiplerinin iştahını kabarttı.
Karavanlar birbirine girdi

Karavanlar birbirine girdi

​İstanbul'daki zincirleme kazada altı yaralı var.

​Fransa'da kuryeye atılan mesaja bin avro ceza.

​Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.