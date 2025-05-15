Gören İspanya zannediyor: Ama bu cennet bahçesini andıran yer Türkiye'de

Balıkesir ’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy , dar taş sokakları, kültürel zenginliği ve sanatsal dokusuyla Ege Bölgesi'nin karakteristik duraklarından biri olarak öne çıkıyor.





Tarihte "Yeniçarohori" adıyla anılan bu köy, her yıl daha fazla ziyaretçiyi kendine çekiyor.





Tarihin izlerini taşıyan bir köy





Kökeni Osmanlı’nın Midilli Seferi’ne dayanan Küçükköy, zaman içinde farklı toplulukların izleriyle harmanlandı. Önce Rumların yerleştiği köy, ardından Boşnak göçmenlerin gelişiyle çok kültürlü bir yapıya büründü. Bu etkileşim, mimariden mutfağa kadar köyün pek çok yönünü şekillendirdi.





Günümüzde Küçükköy’ün sokaklarında dolaşırken, geleneksel taş evlerin arasında geçmişe yolculuk hissi yaşanıyor. Bu özgün atmosfer, ziyaretçileri tarihle iç içe bir deneyime davet ediyor.





Sanatla canlanan bir yaşam alanı





Küçükköy yalnızca tarihi kimliğiyle değil, aynı zamanda çağdaş sanatla kurduğu bağ sayesinde de dikkat çekiyor. Köy, sanatı günlük yaşama taşıyan galerilere, atölyelere ve el işi ürünlerin sergilendiği dükkânlara ev sahipliği yapıyor.





Geleneksel ile modernin uyum içinde bir araya geldiği bu yaratıcı ortam, hem yerli hem de uluslararası sanatçıların ilgisini çekiyor. El sanatlarından güncel sanat eserlerine uzanan yelpazede ziyaretçiler, farklı disiplinlerle tanışma imkânı buluyor.





Boşnak kültürüne ait geleneksel zanaatler de hâlâ köyde yaşatılıyor. Bu sanatsal üretim, hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel ekonominin desteklenmesine katkı sağlıyor.





Lezzetlerin buluşma noktası





Küçükköy mutfağı da, köyün kültürel mozaiğini tamamlayan öğelerden biri. Boşnak mutfağından izler taşıyan restoranlarda ve kafelerde; Boşnak böreği, mantı, kuymak ve yerel tatlılar gibi özgün lezzetler öne çıkıyor.





Yemeklerin doğal ve yöresel malzemelerle hazırlanması, gastronomik açıdan da köye özgün bir kimlik kazandırıyor.





Kültürel rotalar ve keşfedilecek noktalar





Köy, tarihi yapılarıyla da gezginlere pek çok alternatif sunuyor. Mimari açıdan dikkat çeken Küçükköy Camii, bölgenin dini ve tarihi mirasını temsil ediyor.





Kadınlar Sokağı ise köyde kadın emeğinin ön planda olduğu bir alan olarak öne çıkıyor. Burada sergilenen el işleri ve zanaat ürünleri, sosyal yapının canlı birer yansıması niteliğinde.





Köydeki özgün sanat atölyeleri ve müzeler de özellikle kültür ve sanat meraklılarının ilgisini çeken diğer noktalar arasında.





Küçükköy, İzmir’e olan yakınlığı sayesinde şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası sunuyor.





Doğal dokusu, zengin mutfağı ve kültürel çeşitliliğiyle Küçükköy, hem huzurlu hem de ilham verici bir Ege kasabası deneyimi arayanlar için benzersiz bir seçenek.











