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GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16:1323/06/2025, Pazartesi
AA
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Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkıp ormana ulaşan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daha sonra büyüyen yangın, ormana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.



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