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Gündüz kuşağına 518 ceza

Gündüz kuşağına 518 ceza

Uğur Duyan
04:0016/11/2024, Cumartesi
G: 16/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasaklarını uygulamayan bütün kanalların tamamına ayırım yapmadan ceza verdiklerini söyledi. Şahin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Bazı milletvekillerinin "muhalif kanallara fazla ceza verildiği" eleştirisi üzerine Şahin, "muhalif" olarak adlandırılmaya karşı olduklarını, sınıflandırmayı kanunlara ve ilkelere uymayan kanallar diye yaptıklarını ifade etti. Şahin, "Son 5 yılda 8 bin 767 rapor düzenlenmiş, bu raporların 242'si sizin 'muhalif' olarak adlandırdığınız, kriterlere daha az dikkat eden kesimler. Algı farklı." dedi. Gündüz kuşağı programlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, "Özellikle kadın programlarıyla ilgili olarak 2021'den itibaren 26 bin 998 şikayet gelmiş, bu, toplam şikayet oranının yüzde 13,4'ünü kapsıyor. Müracaatlar ve şikayetler üzerine gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdik." diye konuştu.


#RTÜK
#gündüz kuşağı
#ceza

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