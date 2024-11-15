Ekranlarda kadına şiddete izin yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2024-2028 Stratejik Planı'nı TBMM'ye sundu. Plana göre, medyada kadınlara yönelik olumlu tutum oluşturma çabaları desteklenecek, kadına yönelik şiddet ögelerine medyada yer verilmeyecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına getirilen etik ilkeleri hatırlatarak, "Kadınlara yönelik şiddet içeren içeriklere asla izin verilmeyecektir" dedi. Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda (KEFEK) sunumda bulundu. Şahin, ana amaçlarının görsel-işitsel medya hizmetlerinde paydaşların hak ve menfaatlerini güvence altına almak olduğunu söyledi.
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