Ülkemizin geleceğini güvenceye alacağız

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, İzmir'de evde çıkan yangında 5 kardeşin ölmesine ilişkin, "İzmir'de hepimizin yüreği yakan bir facia yaşandı. 5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Süreç içerisindeki soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" dedi.





5 STRATEJİK HEDEF BELİRLENDİ

Bakan Göktaş, kültürel değerlerin nesiller arası aktarımını sağlayan ailenin, Türkiye'nin yarınlarına yön verdiğini, kuşaklar arası sevgi, saygı, hoşgörü ve bağlılık değerlerini yaşattığını anlattı. İlk anne olma yaşı, yaşlı nüfus oranı, yalnız yaşayan birey sayısı gibi göstergelerin her geçen yıl daha da arttığının gözlemlendiğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu: "Özellikle ülkemizde doğurganlık hızı, 2023 yılında tarihin en düşük oranı 1,51'e kadar geriledi. Bu durumu sayın Cumhurbaşkanımız 'varoluşsal bir tehdit' olarak dile getirdi. Ülke nüfusunun kendini yenileyebilmesi için bu rakamın en az 2,1 olması gerekiyor. Tüm bu veriler Bakanlık olarak bize aile odağında bir eylem planı hazırlamamız gerektiğini gösterdi ve 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyeti içeren Eylem Planımızı hazırladık."





DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR

Göktaş belirledikleri stratejik hedeflerle, birlikte hareket ederek, sağlıklı bir aile yapısı ve dinamik nüfus yapısını destekleyen politikalarla ülkemizin geleceğinin güvence altına alınabileceğini belirterek, “Ülkemizdeki doğurganlığın düşüş nedenlerini daha iyi anlamak ve uygun politikalar geliştirmek amacıyla TÜİK ile ortak bir araştırma başlattık. 12 ilde yürüttüğümüz saha araştırması ile doğurganlık kültürü ve bu kültürün alt bileşenlerine ilişkin hususların tespit edilmesini hedefliyoruz" dedi.





Gerekli tedbirleri alacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kadına karşı şiddeti insan hakkı ihlali olarak gördüklerini ve bu konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Küresel düzeyde yoğun bir propagandası yapılan, ülkemizde de aileyi tehdit eden, cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere zararlı akımları önleyici tedbirler alacağız."





Sapkınlıklara yol vermeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise ideolojik bir mahiyet kazanan küreselleşmenin, aile kurumunu parçalamaya yönelik tehditleriyle karşı karşıya olduklarını işaret ederek, şöyle konuştu: "Gençlerimizi, kültürümüzü tehdit eden zararlı etkilerden korumak için, sapkınlıklara yol vermeyeceğiz, her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.”





Aileyi hepimizin koruması gerekir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da doğum oranının düşmesinin toplumun geleceğini tehdit ettiğini belirterek, "Bakanlığımız anne eğitiminin, normal doğum eylem planlarını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Aileyi hepimizin koruması gerekir. Biz Sağlıklı Hayat merkezlerimizle Türkiye'nin 269 noktasında toplumumuzu bilinçlendirmeyi, aileyi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.





5 bin din görevlisi çalışıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise küresel ifsat hareketlerine karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalara büyük bir özveriyle devam ettiklerini vurgulayarak, "Ülkemiz genelinde 81 il ve 378 ilçe müftülüğünde 493 aile ve dini rehberlik büro ve merkezlerimiz var. Buralarda toplam 5 bine yakın din görevlimiz görev yapmaktadır" dedi.



















