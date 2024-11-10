Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından merakla beklenmektedir. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında alınacak karar, enflasyon, döviz kuru ve kredi faizleri gibi birçok ekonomik değişkeni etkileyecektir. TCMB faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak konusu oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, ABD seçimleri sonrası daha da önem kazanmaktadır. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin desteklenmesi açısından kritik bir role sahiptir. Alınacak karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların yatırım rotasını belirleyecektir. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası 2024 Kasım ayı faiz kararı 21 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor
MERKEZ BANKASI (TCMB) SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ
- 26 Aralık 2024
- 23 Ocak 2025
- 20 Şubat 2025
- 20 Mart 2025