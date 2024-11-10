Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, ABD seçimleri sonrası daha da önem kazanmaktadır. Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin desteklenmesi açısından kritik bir role sahiptir. Alınacak karar, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların yatırım rotasını belirleyecektir. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantı tarihi