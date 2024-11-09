10. Anadolu Medya Ödülleri'ni kazananlar belli oldu: Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni ödülüne Hüseyin Likoğlu layık görüldü

Anadolu Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada her zaman olduğu gibi yine titiz bir çalışma sonucunda alanında başarılı isimlerin ve kuruluşların jüri tarafından titiz bir çalışmayla belirlendiğini belirtti. Burhan, “Medya ödüllerine layık görülenleri tebrik ediyorum. Jüri üyelerine ve ödül alanların belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak” dedi.