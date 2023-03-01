Gürcistan’da deprem: Artvin ve Kars da sallandı

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AFAD, Gürcistan Ninotsminda'da ve Kars'ın Akyaka ilçesine 42.85 km uzaklıkta TSİ'ye göre 13.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 4.31 km olduğu belirtildi. Sarsıntının Kars ve Artvin'de de hissedildiği öğrenildi.
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38 dakika önce
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