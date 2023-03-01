|
Reklam
Reklam
Gündem

Gürcistan’da deprem: Artvin ve Kars da sallandı

AFAD, Gürcistan Ninotsminda merkezli 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı Artvin ve Kars illerinde de hissedildi.

14:26 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD, Gürcistan Ninotsminda'da ve Kars'ın Akyaka ilçesine 42.85 km uzaklıkta TSİ'ye göre 13.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin 4.31 km olduğu belirtildi. Sarsıntının Kars ve Artvin'de de hissedildiği öğrenildi.





#afad
#deprem
#gürcistan
#kars
#artvin
38 dakika önce
default-profile-img
Gürcistan’da deprem: Artvin ve Kars da sallandı
İngiltere'de gıda güvensizliği: Bir yılda ikiye katlandı
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
EGM: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan bin 56 kullanıcı tespit edildi
Emlakçılarda fahiş kira denetimi: Eski ile yeni fiyatlar karşılaştırılıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.