Kutsal topraklara 2025 yılında gidecek 84 bin 942 hacı adayı, kura ile belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı kura töreni, ismi okunanların mutluluğu ile hac yolculuğu sonraki yıllara kalanların hüznüne sahne oldu.
Yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği, 2025 hac kuraları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura töreninde ismi okunanların mutluluğu ile kutsal topraklara gitmeyi sonraki yıllara erteleyenlerin üzüntüsü vardı. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diledi.
HAC KARDEŞLİK BULUŞMASIDIR
İslam coğrafyasının son birkaç asırdır işgal, savaş, katliam ve soykırımlara sahne olduğunu, özellikle ilk kıble Kudüs ve çevresinin bu acıyı en derin şekilde hissettiğini söyleyen Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgede bir asra yakın zamandır devam eden işgal girişimleriyle yürekleri dağlayan katliamlar yaşanmaktadır. Bu katliamları durdurmanın yegane yolu ümmeti ayrılığa, fitneye, tefrikaya sürükleyen her türlü düşünce ve davranıştan uzak durarak İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri etrafında kenetlenmek ve hep beraber zalimlere karşı mücadele etmektir." Pek çok hikmeti ve güzelliği bünyesinde barındıran hac ibadetinin tam anlamıyla bir tevhit ve vahdet yolculuğu olduğunu vurgulayan Erbaş, haccın milyonlarca Müslümanı aynı inanç ve duygularla bir araya getiren, iyilikte, huzurda ve kardeşlikte buluşturan bir ibadet olduğunu dile getirdi.
84 BİN 942 KONTENJAN VAR
Hac ibadeti için bu yıl 159 bin 798 vatandaşın ön kayıt yaptırdığını bildiren Erbaş, "Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür." ifadesini kullandı. Bu sene Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan kontenjanın 84 bin 942 olduğunu belirten Erbaş, "Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, önümüzdeki hac ibadeti için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır." dedi.
TÜM İSİMLER E-DEVLET'TE
Hac ve Umre Hizmetleri Genel müdürü Remzi Bircan da hac süreciyle ilgili bilgi vererek, kurada ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yapabileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından hac ibadeti için kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.