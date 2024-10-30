2025 yılının hac kura çekilişi için geri sayım devam ediyor. İslam'ın beş şartından birini yerine getirmek ve kutsal topraklara gitmek isteyen Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "hac kura çekilişi ne zaman?" sorusunun cevabını arıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurasının ne zaman yapılacağı açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekiminin ayrıntıları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kura çekimi tarihi, saati ve yayınlanacağı platform merak konusu oldu. Peki, 2025 hac kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kuraları 31 Ekim Perşembe günü çekilecek.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura yarın 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.
HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
HAC AYLARI HANGİLERİ?
Hac ayları, hicrî takvimdeki Şevvâl ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. İhrama bu aylar içerisinde girilmesi gerektiğinden dolayı bu aylara hac ayları denilmiştir. Bu zamanlara hac ayları denmesi, hac menâsikinin bu aylardan herhangi birinde bitirilebilmesi açısından değil, haccın şartı olan ihrama Şevvâl’den itibaren girilebilmesi bakımındandır.