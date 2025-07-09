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Hakikati anlatmaya devam edeceğiz

Hakikati anlatmaya devam edeceğiz

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:009/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sami Berhum
Sami Berhum

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tanıklık eden Gazzeli gazeteci Sami Berhum, tedavi için Türkiye’ye getirildi. Yeni Şafak’a konuşan Berhum, Gazze’de yalnızca sivillerin değil, hayatın kendisinin hedef alındığını söyledi. Berhum, “Bu bir savaş değil, sivillere karşı sistematik bir yok oluştur. Çocuklar açlıktan öldü, hastaneler yıkıldı, gazeteciler hedef alındı. Tam anlamıyla soykırım yaşanıyor” dedi. Gazze’deki yıkımın ortasında, yirmi aya yakın süredir ailesinden ayrı ve çadırlarda yaşadığını belirten gazeteci, geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelerek tedavi sürecine başladı.


GAZETECİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'den Türkiye'ye geçişlerinin Dışişleri Bakanlığı, TRT, Ürdünlü yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle sağlandığını ifade eden Berhum, bir yandan tedavi görürken gazetecilik faaliyetlerini de sürdürdüğünü aktardı. Gazze’de yaşadığı en ağır saldırılardan birinin Nisan 2024’te Nuseyrat'ta gerçekleştiğini söyleyen Berhum, TRT Arabi ekibiyle birlikte hedef alındıklarını anlattı. Saldırıda yaralanan Berhum, kameraman arkadaşı Sami Şahada’nın ise ayaklarını kaybettiğini söyledi. Berhum, “Beşten fazla doğrudan saldırıya uğradık. Pek çok gazeteci arkadaşımız öldürüldü. Yaşadıklarımızın tarifi yok” ifadelerini kullandı.


İNSANLIĞIN MESELESİ

Yaklaşık 20 ay sonra ailesine kavuşan Berhum, “Onlara sarılmak hem sevinç hem de hüzündü. Çocuklarım bensiz büyümek zorunda kaldı. Bu çok ağırdı. Ama Gazze’de binlerce çocuk şehit olurken, kendi çocuklarım için şükrettim” dedi. Berhum, Gazze’den tahliye edilmiş olsa da sorumluluğunun sürdüğünü vurgulayarak, “Biz artık Gazze’de olmasak da görevimiz bitmedi. Bu soykırım sona erene kadar gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece Gazze’nin değil, insanlığın meselesidir” diye konuştu.


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