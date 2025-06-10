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Hakkari haber: Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

Hakkari haber: Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

20:5310/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
IHA
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Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu
Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneşli havanın ardından öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış başladı.


Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü. Bununla beraber ilçenin yüksek kesimlerinde ise yağmur ve dolu etkili oldu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hakkari çevrelerinde halihazırda süren yağışların, akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiği ve oluşabilecek yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

#Hakkari
#Yüksekova
#Sağanak yağış
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