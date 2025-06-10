Hakkari haber: Yüksekova'da sağanak yağış etkili oldu

Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneşli havanın ardından öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından ilçede öğle saatlerinde kuvvetli yağış başladı.





Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara geçerken, ilçede hava sıcaklığı ise hissedilir derecede düştü. Bununla beraber ilçenin yüksek kesimlerinde ise yağmur ve dolu etkili oldu.



