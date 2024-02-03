Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu.





Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.





Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.





Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem





Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.





Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem





Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.





Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



























