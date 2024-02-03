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Üç ilde peş peşe korkutan depremler: Çevre illerden de hissedildi paniğe neden oldu

Ülkenin doğusu peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Elazığ, Kahramanmaraş ve Hakkari'de gece saatlerinde büyüklükleri 3,5 ve 4,3 arasında değişen depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremler bölgede kısa süreliği paniğe neden olurken ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

Kenan Biter
Kenan Biter
07:26 - 3/02/2024 Saturday
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 06.09'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem ilçede paniğe neden oldu.


Depremin, Hakkari'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.


Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.35'te merkez üssü Türkoğlu olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 9,12 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


Elazığ'da 3,9 büyüklüğünde deprem


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.17'de merkez üssü Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.








#Hakkari
#Elazığ
#Kahramanmaraş
#Deprem
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