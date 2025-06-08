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Hastaneler üçüncü günde de acemi kasaplarla doldu

Hastaneler üçüncü günde de acemi kasaplarla doldu

18:338/06/2025, Pazar
DHA
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Türkiye'nin dört bir yanındaki "acemi kasaplar" hastanelik oldu.
Türkiye'nin dört bir yanındaki "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışırken yaralanan 207 kişi olduğunu açıkladı. Vatandaşları uyaran Güner, "Dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 207 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurduğunu açıkladı.

"Dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güner,
"Kurban Bayramının üçüncü gününde İstanbul'da trafik kazaları nedeniyle 37, kurban kesimine bağlı kazalar nedeniyle 207 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur. Tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı tekrar hatırlatıyoruz"
ifadelerini kullandı.


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