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Hatay Havalimanı büyüyor

Asrın felaketinde hasar alan pistleri jet hızıyla tamir edilen Hatay Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermesi için tadilata girecek. Yenileme sonrasında havalimanı her 10 dakikada bir iniş kalkış yapılabilecek uluslararası ölçekli bir özelliğe kavuşacak.

Mehmet Güney
04:00 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermesi için tadilata girecek.

Hatay Havalimanı tam kapasite ile hizmet vermesi için tadilata girecek.

6 Şubat depremlerinden hasar alan Hatay Havalimanı’nda yenilenme çalışmalarının adımları ilerleyen günlerde atılacak. Hatay’ın havadan yurt içine ve dışına bağlanmasında önemli bir yük üstlenen tesis onarıldığında depreme daha dayanıklı bir yapıya dönüşecek.

GÜÇLÜ ZEMİN, UZUN PİST

Limanın mevcut iki pistinde 8 çatlak oluşmuştu. Bu nedenle deprem sürecinde tesisin açık kalmasını sağlamak için acil ilk onarımının ardından liman hizmete devam etti. Ancak büyük tonajlı uçakların inişine kaza ihtimali nedeniyle izin verilmiyor. Liman, hafif tonajlı jet, helikopter gibi araçların iniş kalkışına hizmet veriyor. Onarım kapsamında pistler detaylı bir şekilde gözden geçirilecek. Zeminleri sağlamlaştırılarak olası göçmelerin önüne geçilecek. Ayrıca çatlaklar onarılacak. Tadilat kapsamında pistler de uzatılacak. Böylece tesis fiziki olarak büyük araçların kullanımına hazır hale getirilecek.

TAŞINMASI PLANDA YOK

Hatay Havalimanı’nın taşınması üzerinde durulmuyor. Tesis kapsamlı bir onarımla tekrar hizmete hazır hale getirilecek. Hatay Havalimanı, onarılmasının ardından uluslararası ölçekte bir özelliğe kavuşacak. Her 10 dakikada bir uçak iniş kalkışına hizmet verecek. Bu sayede sadece Hatay’ı değil bölgenin de yurt dışına açılmasında önemli bir adres olacak.



#Hatay Havalimanı
#Deprem Bölgesi
#Restorasyon
1 saat önce
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