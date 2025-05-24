Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Selçuklu Belediyesi Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde eğitim alan 4-6 yaş grubu öğrencileri düzenlenen yılsonu programıyla mezuniyet coşkusu yaşadı. Öğrencilerin sahneledikleri gösteriler izleyenlerin beğenisini aldı.
Selçuklu Belediyesi’nin çocukların milli ve manevi değerler çerçevesinde eğitim almaları amacıyla ilçeye kazandırdığı ve Türkiye’ye örnek teşkil eden Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde 4-6 yaş grubundaki öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.
2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen birçok etkinlik ve atölye çalışmalarıyla eğitim alan 131 öğrenci mezuniyet mutluluğu yaşadı. Külliyede gerçekleşen yıl sonu etkinliğinde öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirler ve ilahiler icra ederek izleyicilerin beğenisini aldı.
Mezuniyet törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, AK Parti Konya İl Başkan Vekilleri Müjdat Çetin ileHavvanur Poçanoğlu, eğitmenler ve aileler katıldı.
Başkan Pekyatırmacı: “Çocuklarımız Kur'an-ı Kerim’i en güzel, en doğru şekilde burada öğreniyor”
Böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “3 yıl önce burada bir temel atmış, bir başlangıç yapmıştık. Bugün elhamdülillah çok kıymetli hocalarımızın gayretleriyle, emekleriyle, sizlerin büyük destekleriyle, çocuklarımıza gösterilen sevgiyle, merhametle bugün çok güzel bir noktaya ulaştık. Şehirlerimizi imar ederken nesillerimizi de ihya etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğizama biz bu gayreti tek başımıza gösteremeyiz. Bu gayreti hep birlikte göstermemiz önemli. Bu manada özellikle il müftümüze, ilçe müftümüze, burada görev alan çok kıymetli hocalarımıza, eğitmenlerimize, seminerlere katılan görevli olan hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük emeği ve gayreti var. Görüyorum ki bu emek gayret artık meyvelerini bir bir vermeye başladı. Programımızın başında kıraati hep birlikte dinledik. Minik yavrumuz maşallah bütün tecvidleriyle, mahreçleriyle en güzel şekilde Kur'an tilavetini o güzel sesiyle bize sundu. Allah razı olsun. İnanıyorum ki bütün çocuklarımız aynı şekilde Kur'an'ımızı en güzel, en doğru şekilde burada öğreniyor. Dualarımızı, adabı, muaşereti, sevgiyi, saygıyı, hürmeti öğreniyorlar. Kur'an aşkıyla, peygamber sevgisiyle, vatan millet aşkıyla burada güzel bir temel atılıyor, güzel bir başlangıç yapılıyor. İnşallah bu eğitim yuvalarımızın, külliyelerimizin sayısını da artırmaya, önümüzdeki günlerde yenilerini ilave etmeye devam edeceğiz” dedi.
“Külliyelerimizi tüm mahallelerimize yaygınlaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz”
Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebi’nin artık bir örnek olduğunu belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “En kısa zamanda Yazır Mahallemizde yeni külliyemizi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Şu anda camimizin inşaatı devam ediyor. Hayırseverimizin eliyle çocuk mektebimizin inşaatı devam ediyor. Millet Kıraathanemizi belediye olarak biz yapıyoruz. Orada da yeni bir külliye inşallah yeşermeye başladı. İnşallah üçüncü çocuk mektebimizi mahalle külliyesini de Sancak Mahallesi’nde hayata geçireceğiz. Gönlümüz arzu ediyor ki Konyamızın bütün mahallelerinde böyle güzel külliyelerimiz oluşsun. İnşallah bunu bütün Konyamıza, mahallelerimize yaygınlaştırmak için biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bahtlara açık olsun, yolları açık olsun,rabbim hayırlı, sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler versin. Vatanını, milletini seven, dinine bağlı, Kur'an'ın izinden giden, peygamber aşkıyla yanıp tutuşan güzel müminler olsunlar inşallah. Çocuklarıyla bu denli ilgilendikleri içinburada bulunan bütün ailelerimizi, anne babalarımızı tebrik ediyorum. Programımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından mezuniyet töreni gökyüzüne balonların bırakılması ve günün anısına hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.