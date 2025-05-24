Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı

Böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “3 yıl önce burada bir temel atmış, bir başlangıç yapmıştık. Bugün elhamdülillah çok kıymetli hocalarımızın gayretleriyle, emekleriyle, sizlerin büyük destekleriyle, çocuklarımıza gösterilen sevgiyle, merhametle bugün çok güzel bir noktaya ulaştık. Şehirlerimizi imar ederken nesillerimizi de ihya etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğizama biz bu gayreti tek başımıza gösteremeyiz. Bu gayreti hep birlikte göstermemiz önemli. Bu manada özellikle il müftümüze, ilçe müftümüze, burada görev alan çok kıymetli hocalarımıza, eğitmenlerimize, seminerlere katılan görevli olan hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesin çok büyük emeği ve gayreti var. Görüyorum ki bu emek gayret artık meyvelerini bir bir vermeye başladı. Programımızın başında kıraati hep birlikte dinledik. Minik yavrumuz maşallah bütün tecvidleriyle, mahreçleriyle en güzel şekilde Kur'an tilavetini o güzel sesiyle bize sundu. Allah razı olsun. İnanıyorum ki bütün çocuklarımız aynı şekilde Kur'an'ımızı en güzel, en doğru şekilde burada öğreniyor. Dualarımızı, adabı, muaşereti, sevgiyi, saygıyı, hürmeti öğreniyorlar. Kur'an aşkıyla, peygamber sevgisiyle, vatan millet aşkıyla burada güzel bir temel atılıyor, güzel bir başlangıç yapılıyor. İnşallah bu eğitim yuvalarımızın, külliyelerimizin sayısını da artırmaya, önümüzdeki günlerde yenilerini ilave etmeye devam edeceğiz” dedi.