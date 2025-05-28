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İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti: Apart skandalında cama asılan ilan iğrenç niyeti gözler önüne serdi

İfadesinde tüm rezilliği itiraf etmişti: Apart skandalında cama asılan ilan iğrenç niyeti gözler önüne serdi

11:3528/05/2025, Wednesday
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Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanı.
Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanı.

Denizli'de dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisinin kiralık ilanlarında kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtıp, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Denizli Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti.


Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.



Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İLANLARDA ÖZELLİKLE KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Hürriyet'in haberine göre, emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.





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