İslâm âleminden özür dileyin

YediHilal Üniversiteler Teşkilatı, Fransa’da Peygamber Efendimiz’e hakaret içeren karikatürü protesto etmek amacıyla “Salavat Yürüyüşü” yaptı. İstanbul’daki Fransa Başkonsolosluğu önüne gelen grup burada bir basın açıklaması yaptı. YediHilal Üniversiteler Başkanı Bilal Fatih Kavaklı, “Acemi ve fütursuz Cumhurbaşkanı Macron, hiçbir kutsalı ve değeri hesaba katmaksızın iğrenç bir hakarete başvurmuştur. İslâm düşmanlığını, yüzsüzlüğünü ve hakaretini ifade özgürlüğü perdesinin arkasına gizlemektedir. Bu alçaklığın faili olan ahlaksızlardan tüm İslâm aleminden ve ülkemizden özür dilemesini bekliyoruz” dedi.

GÜNDEM Hz. Muhammed'e hakaret içeriği taşıyan karikatürü yeniden yayınlayan Charlie Hebdo'ya Macron'dan destek