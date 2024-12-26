İsmail Saymaz'ın gözü hala Esed'de: O 'bombacı' bakın kim çıktı?

Saymaz'ın yazısı sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
İsmail Saymaz, Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay ile Emevi Camisinde fotoğraf çekilen Abdullah el-Muhaysini üzerinden tutulur bir yanı olmayan yazı kaleme aldı.
Suriye devriminden rahatsız olan, birçok yazısında ve sosyal medya paylaşımında yanlış bilgiler paylaşan İsmail Saymaz, bunlara bir yenisi daha ekledi. Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay’ın Emevi Camii’nde Abdullah el-Muhaysini ile çektirdiği fotoğrafı analiz eden Saymaz, sahadan ve Suriye gerçekliğinden uzak yorumlar yaptı.
Abdullah el-Muhaysini'yi bombalı eğitim vermekle itham eden Saymaz, daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri DHKP-C'li teröristler ile röportaj yapmıştı.
Saymaz’ın “HTŞ kadısı” olarak tanıttığı Abdullah el-Muhaysini, HTŞ ve Ahmed Şara ile anlaşmazlıkları bulunan bir isim. Yönettiği Ceyşul Feth isimli grup ile HTŞ’nin sorunlar yaşamasının ardından el-Muhaysini kısa bir süre hapse atıldı. İdlib yönetimi ile sulh yapılmasının ardından el-Muhaysini serbest kaldı.
DHKP-C'li teröristlerle görüşmüştü
Abdullah el-Muhaysini'nin medresinde bomba eğitimi verildiğini öne süren, talebelerinden birinin bu konuda uzman olduğunu öne süren MİT'i de hedef aldı. Saymaz'ın Radikal'de çalıştığı zaman Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerle telefonda röportaj yapmış ve taleplerini dinlemişti.
“Doğunun kaderi değişmiyor”
Daha önce Suriye Milli Ordusu’nun kontrol ettiği bölgeleri HTŞ’nin kontrol ettiğini iddia eden Saymaz, Sağlık Bakanı ataması üzerinden de ilginç bir analiz yapmıştı. Saymaz o paylaşımında,
“Colani, Sağlık Bakanlığı’na kardeşi Mahir Şara’yı atamış. Mahir Şara, İdlib’deki HTŞ yönetiminde de aynı görevdeymiş. Esad’ın kardeşinin adı da Mahir’di. Doğunun kaderi bu. İktidarlar değişiyor, akraba ve yandaş kayırmayıcılığı değişmiyor.”
ifadelerini kullanmıştı.
Mahir Şara, İdlib’te danışman olarak görev yapıyordu.
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