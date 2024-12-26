İsmail Saymaz'ın gözü hala Esed'de: O 'bombacı' bakın kim çıktı?

Suriye devriminden rahatsız olan, birçok yazısında ve sosyal medya paylaşımında yanlış bilgiler paylaşan İsmail Saymaz, bunlara bir yenisi daha ekledi. Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay’ın Emevi Camii’nde Abdullah el-Muhaysini ile çektirdiği fotoğrafı analiz eden Saymaz, sahadan ve Suriye gerçekliğinden uzak yorumlar yaptı.

Abdullah el-Muhaysini'yi bombalı eğitim vermekle itham eden Saymaz, daha önce Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katilleri DHKP-C'li teröristler ile röportaj yapmıştı.