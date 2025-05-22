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İstanbullu'nun çilesi bitmiyor: Kadıköy Ünalan metrosunda yürüyen merdiven kırıldı

İstanbullu'nun çilesi bitmiyor: Kadıköy Ünalan metrosunda yürüyen merdiven kırıldı

16:0822/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
DHA
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Bir anda kırılan yürüyen merdivenlerde yaralanan olmadı.
Bir anda kırılan yürüyen merdivenlerde yaralanan olmadı.

Ünalan Metro İstasyonu’nda vatandaşların da o sırada üzerinde bulunduğu yürüyen merdivenler aniden kırıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda vatandaş isyan etti. Metrodan çıkan Necip Uğurlu, "En basit bir yürüyen merdiveni onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için başka birşey düşünemiyorum. Metrobüsler sürekli kaza yapıyor. Ben metrobüse binip Çağlayan’a gideceğim. Tereddüt içerisindeyim. Kaza yapmadan varırız diye ümit ediyorum. İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok, vatandaşlar kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz" dedi.

İstanbul’da toplu taşıma araçlarında ve metro istasyonlarında arızalar ve kazalar sık sık yaşanıyor. Özellikle metro hatlarındaki teknik sorunlar, vatandaşların ulaşımda büyük zorluk çekmesine neden oluyor. Bugün Ünalan Metro İstasyonu’nda peş peşe yaşanan aksaklıklar buna yeni bir örnek oldu.


YÜRÜYEN MERDİVEN KIRILDI

Sabah saatlerinde Ünalan Metro İstasyonu’nun AVM ve metrobüs çıkış kapısında yukarı çıkan yürüyen merdivenlerinde bilinmeyen bir nedenle arıza yaşandı. Arızanın giderildiği düşünülürken yürüyen merdiven aniden kırıldı.


YARALANAN OLMADI

O sırada yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar panik yaşadı.


Ölen ya da yaralanmanın olmadığı olayda görevliler, merdivenlerin önüne bariyer çekerek inceleme yaptı.


4 SAAT BOYUNCA ARIZA GİDERİLEMEDİ

Merdiven basamaklarının kırılması nedeniyle vatandaşların yukarı zorlukla çıktıkları görüldü.


Yaklaşık 4 saat boyunca giderilemeyen arıza nedeniyle istasyon çıkışında yoğunluk yaşandı.


"EN BASİT YÜRÜYEN MERDİVENİ BİLE ONARAMIYORLAR"

Yaşanan olayın ardından metrodan inenler merdivenle yukarı çıkmak zorunda kaldı. Metrodan çıkan Necip Uğurlu, "En basit bir yürüyen merdiveni onaramıyorlarsa daha büyük hizmetler için başka birşey düşünemiyorum. Metrobüsler sürekli kaza yapıyor. Ben metrobüse binip Çağlayan’a gideceğim. Tereddüt içerisindeyim. Kaza yapmadan varırız diye ümit ediyorum. İstanbul kaderine terk edildi, hizmet yok, vatandaşlar kendi haline bırakılmış. Kendi kaderimizi kendimiz yaşıyoruz" dedi.


Emsal Taşçı ise, "Arkadaşıma katılıyorum. Millet yürüyerek çıkıyor. Niye. Merdivenler çalışmıyor. Asansörlerde kuyruklar var. Mecbur biz de merdivenleri yürüyerek çıktık" diye konuştu.




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