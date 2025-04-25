İzmit'te 6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı

İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. 2019 yılında camide yapılan incelemelerde caminin riskli olduğuna karar verilmesinin ardından tarihi yapı 'ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Karar sonrası caminin girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asıldı. Caminin minaresi de tehlike arzettiği için yerinden söküldü.