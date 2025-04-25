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İzmit'te 6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı

İzmit'te 6 yıldır kapalı olan tarihi cami için 'ihale' adımı

14:5625/04/2025, Cuma
DHA
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Karar sonrası caminin girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asıldı.
Karar sonrası caminin girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağır hasar olduğu gerekçesiyle ibadete kapatılan tarihi Hacı Ayvaz Camisi'nin restorasyonu için 8 Mayıs'ta ihale yapılacak.

İzmit ilçesine bağlı Akçakoca Mahallesi'nde bulunan ve 1857 yılında yapıldığı değerlendirilen Hacı Ayvaz Camisi, 1987 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. 2019 yılında camide yapılan incelemelerde caminin riskli olduğuna karar verilmesinin ardından tarihi yapı 'ağır hasarlı' olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Karar sonrası caminin girişine 'Camimiz ağır hasarlı raporu nedeniyle ibadete kapalıdır' yazısı asıldı. Caminin minaresi de tehlike arzettiği için yerinden söküldü.


BİR YILLIK RESTORASYON SÜRESİ

Kararın alındığı 2019 yılında İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi onaylandı. 6 yıldır ibadete kapalı olan caminin restorasyonu için Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale tarihini belirledi. 8 Mayıs'ta yapılacak ihale ve yer tesliminin ardından yüklenicinin 1 yıl içerisinde restorasyonu tamamlaması öngörülüyor.




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